Kar altında festival coşkusu - Son Dakika
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Kar altında festival coşkusu

16.03.2022 10:02

Kar altında festival coşkusu Van'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Shopping Fest' etkinliklerinin ilk gününde yerel sanatçılar tarafından kar altında verilen konser büyük ilgi gördü.

Kar altında festival coşkusu

VAN - Van'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Shopping Fest' etkinliklerinin ilk gününde yerel sanatçılar tarafından kar altında verilen konser büyük ilgi gördü.

Kent ekonomisini canlandırmak ve nevruz döneminde kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla her yıl düzenlenen alışveriş festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşüyle başlayan festival kapsamında akşam saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından konser düzenlendi. Eksi 6 derecede kar yağışı altında düzenlenen programda sahne alan yerel sanatçılar Ferhat Tok ve Elif Abalı, seslendirdikleri Kürtçe ve Türkçe şarkılarla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Kar yağışına rağmen halaylar çeken vatandaşlar, konseri düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

'Shopping Fest', 15-29 Mart'ta düzenlenecek farklı etkinliklerle devam edecek.

Kar altında festival coşkusu
Kar altında festival coşkusu
Kar altında festival coşkusu

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Van'da çığ düştü, yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı Van'da çığ düştü, yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı 'Van Shopping Fest' başladı (2) 'Van Shopping Fest' başladı (2)

Festival, Konser, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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