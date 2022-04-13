Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika
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Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

13.04.2022 00:35

Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Gece saatlerinde hızını artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidinde, Erzincan- Erzurum kara yolunda ve Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf ediyor. Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken Erzincan- Erzurum kara yolunda onlarca araç yolda kaldı.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Yolda kalan tır sürücüleri de araçlarına zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.

"Erzincan çevresinde kuvvetli yağışlara dikkat"

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; halen bölge genelinde devam eden kar yağışlarının etkisini artırarak 12.04.2022 tarihi saat 22.00'dan 13.04.2022 tarihi saat 15.00'a kadar Erzincan çevrelerinde orta kuvvette (3-10 cm) devam etmesi beklenmekte.

Beklenen yağışlarla birlikte meydana gelebilecek su baskını, sel, heyelan, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

"Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat"

Yapılan son değerlendirmelere göre; çarşamba sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden rüzgarın, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ağrı'nın güney ve doğu, Bitlis'in doğu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, çığ riski, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

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Kaynak: İHA

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