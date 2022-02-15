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Kar yağdı, mahalle sakinleri şükür kurbanı kesti - Son Dakika

Kar yağdı, mahalle sakinleri şükür kurbanı kesti

15.02.2022 12:27

Kar yağdı, mahalle sakinleri şükür kurbanı kesti Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahalle sakinleri, bu sene kar yağışının fazla olmasından dolayı şükür kurbanı kesti.

Kar yağdı, mahalle sakinleri şükür kurbanı kesti

VAN - Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahalle sakinleri, bu sene kar yağışının fazla olmasından dolayı şükür kurbanı kesti.

Van ve çevresinde geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl kar yağışının artması, çiftçileri sevindirdi. Araziler başta olmak üzere tüm ürünlere can suyu olan karın bu sene fazla yağmasından ötürü şükranlarını göstermek isteyen Emek Mahallesi sakinleri, aldıkları iki küçükbaş hayvanı kesti. Taziye evi önünde ilahi ve tekbirler eşliğinde kurban kesen Emek Mahallesi sakinleri, dua ettiler. Kurban kesimi sonrasında bir açıklama yapan Mahalle Muhtarı Abdullah Korkmaz, " Geçen yıl bölgemiz kurak geçmişti. Bu yıl ise Allah'a şükürler olsun. Kar yağışı fazla olduğundan dolayı köylüler olarak birlikte iki kurban kestik. Kurban etini pişirip mahalle sakinleri ve çevre mahallelerden gelen misafirlerle birlikte yedik. Allah kabul etsin" dedi.

Kar yağdı, mahalle sakinleri şükür kurbanı kesti
Kar yağdı, mahalle sakinleri şükür kurbanı kesti
Kar yağdı, mahalle sakinleri şükür kurbanı kesti

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Kurban, Özalp, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar yağdı, mahalle sakinleri şükür kurbanı kesti - Son Dakika


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