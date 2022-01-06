Üye Girişi
Karabağ kahramanları Çukurova'da - Son Dakika

Karabağ kahramanları Çukurova'da

06.01.2022 11:32
Karabağ kahramanları Çukurova'da

Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ın kurtarılmasında büyük kahramanlıklar gösteren Azeri gaziler Adana'nın kurtuluş gününde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti.

Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ın kurtarılmasında büyük kahramanlıklar gösteren Azeri gaziler Adana'nın kurtuluş gününde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleriyle birlikte gerçekleşen ziyarette "İki devlet tek millet" vurgusu yapıldı.

Adana'nın kurtuluşunun 100'üncü yılında Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve dernek üyeleri, Azerbaycan Gaziler Federasyonu üyeleriyle birlikte Başkan Soner Çetin'i ziyaret etti. Yaklaşık 30 yıllık Ermenistan işgalinden Karabağ'ı gösterdikleri kahramanlıklarla kurtaran Azeri gazilerin üyesi bulunduğu Azerbaycan Gaziler Federasyonu Başkanı Hasanlı Emin Aliyaroğlu, Adana'da olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Azeri askerlerin kahramanlıklarıyla Karabağ'da zafer kazandığını belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Karabağ'daki zafer göğsümüzü kabarttı. Karabağ işgalden kurtuldu ve hak yerini buldu. Biz Azerbaycan'ın öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Çukurova belki de 3 bayrağın olduğu tek belediye. Binamızda Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri bayrakları asılı. Birbirimize çok derin kardeşlik bağlarıyla bağlıyız. Bunu daha da pekiştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla ilgili çeşitli anıları anlatan Hasanlı Emin Aliyaroğlu, bu zaferde Türkiye'nin desteğinin önemli olduğu vurguladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da, kardeş ülke Azerbaycan gazileriyle ilişkilerin her zaman sürdüğünü bunu geliştirerek devam ettireceklerini ifade etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ziyarette Türk ve Azeri gazilere içinde Türk Bayrağı ve Nutuk olan çeşitli hediyeler verdi. - ADANA

Karabağ kahramanları Çukurova'da
Karabağ kahramanları Çukurova'da

YORUMLAR
500

Soner Çetin, Çukurova, Adana, Azeri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabağ kahramanları Çukurova'da - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi!         
11:35
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Tezgahtarın ruhu bile duymadı! Hırsız 11 adet çeyrek altını çaldı Tezgahtarın ruhu bile duymadı! Hırsız 11 adet çeyrek altını çaldı         
11:20
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
11:28 Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü
11:25 Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı
11:22 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"
11:20 Tezgahtarın ruhu bile duymadı! Hırsız 11 adet çeyrek altını çaldı
11:17 Arnavutköy'de takip ettiği kadının telefonunu işte böyle çaldı
11:04 Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı
11:02 Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?
11:01 Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu
10:57 Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 11:39:14. #1.13#
SON DAKİKA: Karabağ kahramanları Çukurova'da - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement