Karabağlar Aqua Yaşam Açılıyor

İzmir Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, 1 Haziran Çarşamba günü hizmete açılıyor.

Sıcak yaz günlerinde İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği tesis, her türlü hijyen önlemleriyle haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Tesiste, kahvaltı, ızgara çeşitleri, sıcak-soğuk içecek servisi de yapılıyor. Aqua Yaşam giriş ücreti bu yıl kişi başı 90 lira olarak belirlendi. Ayrıca aileleriyle birlikte olmak koşuluyla 6 yaşına kadar 2 çocuğun ücretsiz, 7-12 yaş arası çocukların ise yüzde 50 indirimli yararlanacağı açıklandı. Engellilerle şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarına da yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Abonelik sistemi de olan tesisle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak isteyenlerin, 0 532 015 02 20 numaralı telefonu arayabileceği belirtildi.

YENİ SEZON ÖNCESİ ELDEN GEÇİRİLDİ

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Aqua Yaşam'ın geçen yıllarda salgın koşullarına rağmen on binlerce kişiyi ağırladığını belirterek "Bu rakamlar tesise duyulan güveni ortaya koyuyor" dedi. Tesisin yeni sezon öncesi bakımdan geçirildiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Ayrıca çocuk havuzuna yeni bir kaydırak eklendi. Umarım başta çocuklarımız olmak üzere tüm konuklarımız, geçen yıllarda olduğu gibi gönüllerince eğlenip dinlenirler" diye konuştu.