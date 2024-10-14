Karabük Bilim Şenliği 2024 - Son Dakika
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Karabük Bilim Şenliği 2024

Karabük Bilim Şenliği 2024

17-19 Ekim 2024'te düzenlenecek şenlik, bilimi topluma tanıtmayı ve gençleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

14.10.2024 16:04
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Karabük Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilecek olan "Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkenti Bilimle Buluşuyor-3", 17-19 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde düzenlenen etkinlik, bilimi toplumla buluşturmayı, bilim-teknoloji-toplum etkileşimini güçlendirmeyi ve gençleri bilimsel keşiflere yönlendirmeyi amaçlıyor.

Etkinlik süresince katılımcılar, 127 farklı atölye çalışmasından konferanslara, bilim gösterilerinden 3D tasarıma, artırılmış gerçeklik ve gökyüzü gözlemlerine kadar birçok ilgi çekici etkinliğe katılabilecekler. Astronomi, robotik kodlama, yapay zeka ve 3D yazıcı teknolojileri gibi geniş bir yelpazede düzenlenecek atölyeler, gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Son yıllarda dünya genelinde ilgi gören STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) eğitiminin Türkiye'deki önemine vurgu yapan Karabük Bilim Şenliği, gençlere disiplinler arası bir eğitim modeli sunarak onları geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçlıyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Bilim Şenliği'ne ilişkin yaptığı açıklamada, bilim ve toplum arasındaki köprünün kurulmasının önemine vurgu yaparak, "Karabük Üniversitesi olarak bilimsel bilginin toplumla paylaşılmasına, bilim kültürünün geniş kitlelere yayılmasına büyük önem veriyoruz. 'Bilim merkezli, öğrenci dostu' bir vizyonla hareket ederek, öğrencilerimize bilimle iç içe bir eğitim sunmayı hedefliyoruz. Karabük Bilim Şenliği gibi etkinlikler, sadece gençlerimizi değil, her yaştan bireyi bilime yaklaştırmakta, onların bilimsel gelişmelere dair farkındalıklarını artırmaktadır. Üniversite olarak, bu tür projelerde paydaş olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Gençlerimize bilimle dolu bir gelecek sunma hedefimize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi TEKNOKENT bünyesinde yer alan teknoloji takımları ve Teknofest ekipleri de şenlikte Karabüklülerle bir araya gelecek. Şenlik boyunca KARDEMİR A.Ş. gibi önemli kuruluşların da yer alacağı etkinliklerde, Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG da katılımcıların beğenisine sunulacak. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Bilim Şenliği 2024 - Son Dakika

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