Karabük'te 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Karabük'te 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü düzenlendi

Karabük\'te \'Ailemiz İstikbalimiz\' temalı kortej yürüyüşü düzenlendi

Karabük'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte, aile bütünlüğünün önemi vurgulandı ve güçlü ailelerin güçlü bir toplumun temeli olduğu vurgulandı.

15.05.2024 12:12
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Karabük'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce, 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla farkındalık için yürüyüş düzenlendi.

Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, öğrenciler ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Kemal Güneş Caddesi'nden başlayarak Güven kavşağında son buldu. Yürüyüşte katılımcılar, "ailemiz istikbalimiz", "güçlü aile, güçlü toplum" dövizleri açtı.

Yürüyüş sonrası konuşan yapan Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç,

"İnancımızda ve kültürümüzde aile mukaddes bir müessesedir" diyerek, " İnsanı doğumdan ölümüne kadar her alanda kuşatan, hayatın iniş çıkışları karşısında koruyan aile çok büyük bir nimet eşsiz bir hazinedir. İnsan aile içinde doğar ailede huzura erer, aile fertleri arasında kendini güvende hisseder, hayata ailesi ile birlikte hazırlanır. Aile toplumun temelidir ve temeli sağlam olmayan toplumlar hayatta kalamaz. Güçlü bir millet güçlü bir aileden oluşur. Eğer güçlü aileler yoksa güçlü bir milleti bulamazsınız. Bu bakımdan aile toplumun çelik ekildiği özü, nüvesi ve güç kaynağıdır. Aileyi devletin taşıyıcı sütunu ve kilit taşı olarak görüyoruz. Dil ailede öğrenilir, ahlak ailede kuşanılır, inanç ailede yerleşir, milli şuur ailede kazanılır, merhamet, şefkat, hürmet, sevgi ailede edinilir. Karakter burada şekillenir" dedi.

Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ise, ailenin önemini belirten konuşmasında, son dönemlerde aile bütünlüğünün zaman zaman değişik unsurlara tehdit altında olduğunu belirterek, " Dikkatli olmamız lazım ve aileler şuanda büyük bir dejenerasyon altında. Daha dikkatli olarak yeni nesilleri ve çocuklarımızı daha iyi yetişmesi gerekiyor" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'te 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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