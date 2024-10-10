Karabük Üniversitesi'nden Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Üniversitesi'nden Ödül

Karabük Üniversitesi\'nden Ödül

İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Yarışması'nda Özel Ödül kazandı.

10.10.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, Türkiye genelinde düzenlenen 'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda TRT Özel Ödülü'nü kazandı.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri Sena Kasım ve Asiye Karabulut, Dr. Öğr. Üyesi Burak Türten'in danışmanlığında hazırladıkları "Geçmişten Gelen Sesler" isimli radyo programı ile TRT Özel Ödülünü kazandı.

130 üniversiteden 2 bin 618 öğrencinin 1702 eserle katıldığı yarışmada ödül kazanan proje, TRT2'de canlı yayınlanan törenle takdim edildi. Ödül törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, Proje Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Türten ve çok sayıda davetli katıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencilerin elde ettiği başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerimizin TRT tarafından verilen bu önemli ödülü kazanmaları bizler için büyük bir gurur kaynağı. Karabük Üniversitesi olarak her alanda elde edilen başarılarla Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Türker İnanoğlu, Kültür Sanat, Safranbolu, Eğitim, Medya, Radyo, Yerel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nden Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
23:17 Beyaz Saray’dan Netanyahu’nun “Lübnan yeni bir Gazze olabilir“ çıkışına sert tepki Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" çıkışına sert tepki
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 17:11:28. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi'nden Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.