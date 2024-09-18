Karabük Valiliği Enerjisini Kendisi Üretecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Valiliği Enerjisini Kendisi Üretecek

Geniş Video İzle

Karabük, binalarında enerji verimliliği sağlayacak projeyle kendi enerjisini üretecek.

18.09.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Valiliği kendi enerjisini kendi üretecek

KARABÜK - Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yap İşlet Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen Kamu Binaları Enerji Verimliliği projesi Aralık 2024 tarihinde hizmete alınacak.

KABEV sayesinde binalarında yapılan enerji verimliliği uygulamalarıyla yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını ve maliyet tasarrufu sağlandığını ifade edilirken, Valilik duvarlarının, çatı ve pencerelerde ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak ısı kaybı en aza indirilmesi yanı sıra eski ampuller yerine enerji tasarruflu Led Ampuller takılacağı ifade edildi.

Daha verimli çalışan ve yenilenebilir enerji kaynaklarına uyumlu sistemlere geçiş yapılmıştır. PV panelleri kurularak elektrik üretiminde güneş enerjisinden yararlanılması sağlanması adına uygulamaya alınan proje ile enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli bir katkıda bulunulacağı belirtildi.

Karabük Valiliği Enerjisini Kendisi Üretecek
Kaynak: İHA

Karabük Valiliği, Ekonomi, Karabük, Enerji, Güneş, Çevre, Yerel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Valiliği Enerjisini Kendisi Üretecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 22:00:06. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Valiliği Enerjisini Kendisi Üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement