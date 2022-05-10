Karabük Valiliği'nden provakatif video paylaşımı ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Karabük Valiliği'nden provakatif video paylaşımı ile ilgili açıklama

10.05.2022 00:25
Karabük Valiliği'nden provakatif video paylaşımı ile ilgili açıklama

Karabük Valiliği, Ramazan Bayramı namazı sonrası cami çıkışında çoğunluğunun uluslararası öğrencilerin yer aldığı video görüntüleri üzerinden provakatif paylaşımların yapılması üzerine açıklama yaptı.

Karabük Valiliği, Ramazan Bayramı namazı sonrası cami çıkışında çoğunluğunun uluslararası öğrencilerin yer aldığı video görüntüleri üzerinden provakatif paylaşımların yapılması üzerine açıklama yaptı.

Karabük Üniversitesi'nin 2007 yılında kurulduğu ve kısa sürede altyapısını tamamlayarak 50 bine yaklaşan öğrenci sayısı ile ülkenin en önemli eğitim kurumları arasında yer aldığının ifade edildiği açıklamada, "Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören 50 bine yakın öğrencinin 12 bini birçoğu uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla en fazla uluslararası öğrenci barındıran üniversiteler arasında yer almaktadır. Bazı sosyal medya hesaplarından 02.05.2022 Pazartesi günü bayram namazı sonrası cami çıkışında çekildiği değerlendirilen videonun ilimiz Yüzüncü Yıl Mahallesi Pazaryeri Camii önünde çoğunluğu Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin olduğu, bahse konu videonun provokatif amaçlı kullanılmaya çalışıldığı görülmüştür" denildi.

"Bu tür paylaşımların yabancı düşmanlığını körükleyeceği ve ilimizde yürütülen uluslararası öğrenci programlarına zarar vereceği gibi yurtdışında eğitim gören öğrencilerimizi de etkileyeceği değerlendirilmektedir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada Karabük ilinde eğitim gören öğrencilerin hem kendi aralarında hem de Karabük'te yaşayan vatandaşlarla karşılıklı saygı ve sevgi kuralları içerisinde huzurlu bir ortamda eğitim ve öğretime devam ettikleri belirtildi. - KARABÜK

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Karabük Valiliği, Ramazan Bayramı, Karabük, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük Valiliği'nden provakatif video paylaşımı ile ilgili açıklama - Son Dakika


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