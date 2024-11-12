Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Ulaşım Desteği - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Ulaşım Desteği

Karacabey Belediyesi\'nden Ücretsiz Ulaşım Desteği

Karacabey Belediyesi, eğitim gören öğrenciler ve tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalara ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor. Başkan Karabatı, sosyal yardımları belediyeciliğin temel taşları arasında gördüklerini belirtti ve ihtiyaç sahibi vatandaşların belediye hizmet masalarına başvurarak bu hizmetten yararlanabileceğini ifade etti.

12.11.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Karacabey Belediyesi ilçede gerçekleştirdiği sosyal yardım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Karabatı ilçede eğitim gören öğrenciler ve tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar için ücretsiz ulaşım desteği sağlandığını duyurdu. İhtiyaç dahilinde olan vatandaşların belediye hizmet masalarından bu ücretsiz ulaşım kartları için müracaatta bulunabileceklerini belirten Karabatı, "Vatandaşlarımızın her anında yanında olmaya gayretimiz sürecek." dedi.

Karacabey Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği faaliyetlere hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Burulaş ile yapılan anlaşmayla birlikte, Bursa'da eğitim gören öğrenciler ve tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar için ücretsiz ulaşım desteği sağlandığı duyuruldu. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal yardımları belediyeciliğimizin temel taşlarından biri olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın her anında, gerek eğitimde gerek sağlıkta her türlü imkana ulaşabilmeleri için elimizden gelen desteği belediye imkanları dahilinde sağlıyoruz. Bu kapsamda aldığımız müracaatlar sonucu ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz hasta ve eğitim gören öğrenciler olmak üzere yaklaşık 50 vatandaşımıza ücretsiz ulaşım desteği sağladık. İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın da Karacabey Belediyesi hizmet masalarında konuyla ilgili taleplerini bizlere iletmesi üzerine gereğini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, merkez ve kırsal mahallelerdeki dar gelirli aileler yakından takip ediliyor. Günlük 750 kişilik olan ve 3 çeşit çıkan sıcak yemekler de ilçe merkezi ve kırsalda ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye tarafından ulaştırılırken, kış ayıyla birlikte yakacak yardımı, ev eşyası ve kıyafet gibi konularda da ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerin süreceği kaydedildi. Tüm bunların yanında öğrencilerin okul ve kırtasiye ihtyaçlarının da belediye imkanları ile karşılandığının altını çizen Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet organizasyonunun da belediyenin sosyal hizmetleri arasında yer aldığını ve kayıtların devam ettiğini duyurdu. Karabatı, bununla ilgili ailelerin belediyenin sosyal yardım işleri müdürlüğüne veya hizmet masalarına başvurarak kayıt yaptırabileceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Ulaşım Desteği - Son Dakika

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