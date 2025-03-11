Karacabey'de Sürdürülebilir Şehir İçin Öğrenci Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karacabey'de Sürdürülebilir Şehir İçin Öğrenci Projeleri

Karacabey\'de Sürdürülebilir Şehir İçin Öğrenci Projeleri

Karacabey Belediyesi, eski hapishane alanında inşa edilecek yeni bina için öğrenci projelerini değerlendiriyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, akademisyenlerle bir araya gelerek sürdürülebilir çözümler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

11.03.2025 10:36  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski hapishane alanında inşa edilmesi planlanan Karacabey Belediyesi binası için öğrenciler projeler geliştiriyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelerek sürdürülebilir şehir hedefi doğrultusunda fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Ergün Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantılarda Karacabey'in geleceğine yönelik modern ve sürdürülebilir çözümler masaya yatırıldı. Başkan Karabatı, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak daha yaşanabilir bir Karacabey inşa etme hedefinde kararlı olduklarını vurguladı.

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri, Karacabey'deki önemli alanları değerlendirerek dikkat çekici bir çalışmaya imza atıyor. Bu yılki bitirme projeleri kapsamında, eski hapishane bölgesinde yer alan ve belediye binası yapımı için planlanan alanda, Karacabey Belediyesi binası tasarlanacak. Bu kapsamda Belediye Başkanı Fatih Karabatı, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Bu kapsamda Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, projeyi yürüten öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelerek detaylı bir fikir alışverişinde bulundu. Başkan Karabatı, öğrencilerin yenilikçi bakış açılarından ve akademik dünyadan gelen değerli katkılardan büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, bu projelerin şehrin modernleşmesine ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacağını ifade etti.

Kentsel dönüşüm odaklı çalışmalar da hız kesmiyor. "Kentsel Dönüşüm Sinaps Projesi" çerçevesinde Ergün Koç Kültür Merkezi'nde akademisyenler Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Prof. Dr. Filiz Şenkal Sezer, Prof. Dr. Selen Durak, Dr. Mimar Saliha Tupal Yeke ve Arş. Gör. Şeyma Can ile gerçekleştirilen toplantılarda, Karacabey'in geleceği adına sürdürülebilir ve modern çözümler geliştirilmesi için önemli adımlar atıldı. Toplantıda Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Bora Akın da yer aldı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, şehirle ilgili projeler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Karacabey'i daha modern, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir haline getirecek projeler için tüm ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hem akademik camianın değerli görüşlerinden hem de geleceğin mimarları olan genç öğrencilerimizin fikirlerinden ilham alıyoruz. Bu projeler sayesinde, Karacabey'in tarihi dokusuna ve kültürel değerlerine zarar vermeden, şehrimizi hem bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak hem de gelecek nesillerin yaşam standartlarını yükseltecek bir şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Karacabey halkına hak ettiği en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte, daha güzel bir Karacabey inşa edeceğimize inancım tam." - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey'de Sürdürülebilir Şehir İçin Öğrenci Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

09:17 Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
08:03 Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti
07:36 Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
15:21 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
15:13 Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
15:13 Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:50 Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
14:49 Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
14:46 Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 10:39:06. #7.12#
SON DAKİKA: Karacabey'de Sürdürülebilir Şehir İçin Öğrenci Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.