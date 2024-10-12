Karacasu\'da Dolandırıcılık Uyarısı

Yerel

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, gelişen teknoloji ile birlikte artan dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ülke genelinde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için kamu kurumları, kuruluşlar ve esnaf dükkanlarına broşürler dağıtıldı. Dağıtılan broşürlerde, dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür durumlarla karşılaşmamak için dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde aktarıldı. Bu tür önleyici faaliyetlerle vatandaşların bilinçlendirilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin azaltılmasını hedefleyen Karacasu Emniyet Amirliği, teknoloji çağında dolandırıcılık yöntemlerinin çeşitlendiğine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. - AYDIN