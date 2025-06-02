Karacasu\'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği tarafından Karacasu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim programında, motosiklet, motorlu bisiklet ve bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken kuralların yanı sıra, yaya güvenliği, trafik kuralları ve genel trafik güvenliği konularında farkındalık oluşturuldu. Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Trafikte daha güvenli bir gelecek için öğrencilerimizin bilinçlenmesini önemsiyor, katkı sunan tüm emniyet personelimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek bu tür eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. - AYDIN