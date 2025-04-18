Karacasu Otogarında Plaka Tanıma Sistemi Kuruldu

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki otogarındaki araç giriş çıkışları artık kurulan plaka tanıma sitemi ile dijital olarak takip edilecek.

Her gün çok sayıda vatandaşın kullandığı ilçe otogarına güvenlik ve kontrol amacıyla plaka tanıma sistemi kuruldu. Hayata geçirilen sistem sayesinde otogara giriş-çıkış yapan araçların anlık olarak kayıt altına alınabilmesini sağlayan sistemi ile Karacasu otogarı, dijitalleşirken, yeni sistemin otogar güvenliğini artırması ve araç trafiğini daha düzenli hale getirmesi bekleniyor. Kurulan plaka tanıma sistemi sayesinde otogara giriş yapan araçların plakaları otomatik olarak kaydedilecek. Bu sayede hem yolcu güvenliği sağlanacak hem de gerektiğinde geçmişe dönük araç bilgilerine kolayca ulaşılabilecek.

Teknolojik altyapı yatırımlarının devam edeceğini ve ilçede vatandaşlara daha güvenli hizmet sunmak için çalıştıklarını belirten Karacasu Belediyesi ise konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İlçe otogarımızın girişine plaka tanıma sistemi kurulmuştur. Desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı. - AYDIN