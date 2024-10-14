Karadavud Paşa Cami'nde Sıva Çökmesi - Son Dakika
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Karadavud Paşa Cami'nde Sıva Çökmesi

Karadavud Paşa Cami\'nde Sıva Çökmesi

Üsküdar'daki tarihi camide çökme sonucu onarım çalışmaları başlatıldı, ana bölüm kapatıldı.

14.10.2024 15:42
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Üsküdar'da, bulunan tarihi Karadavud Paşa Cami'nin kubbe kısmında sıva çökmesi meydana geldi. Tarihi caminin hasarlı kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmaya başlandı.

Üsküdar'da, 1495 yılında Sultan II. Beyazıt'ın vezirlerinden Kara Davud Paşa tarafından yaptırılan Karadavud Paşa Camii'nin kubbe kısmında hasar meydana geldi. Sıva düşmesi olan bölge, görevliler tarafından güvenlik önlemi alınarak kapatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi Karadavud Cami'sinde bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Tadilat nedeniyle ise caminin ana bölümü kapatıldı.

"Gerekli çalışmaları yapıp camiyi öncelikle projelendirip sonrasında özgün haline döndüreceğiz"

Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Emre Öztürk, "Karadavud Paşa Camimiz 1500'lü yılların başında yapılmıştır. Geçen sürede defalarca restorasyon görmüş ve en son yapılan restorasyonu 1960'lı yıllarda gördü. O dönemlerde eski eserlerde betonarme uygulamalar yapıldığı için kubbesi betonarme yapılmıştır. Geçtiğimiz günlerde betonarme bölgede bir sıva parçası koparak aşağı düştü ve o sırada camide kimse yoktu. Önlem olarak harem kısmı ibadete kapatılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak gerekli çalışmaları yapıp camiyi öncelikle projelendirip sonrasında özgün haline döndüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karadavud Paşa Cami'nde Sıva Çökmesi - Son Dakika

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