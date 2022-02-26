Karadeniz çamura büründü - Son Dakika
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Karadeniz çamura büründü

26.02.2022 14:59

Karadeniz çamura büründü Sinop'ta önceki haftalarda yağan kar, eriyerek denize çamur olarak aktı.

Karadeniz çamura büründü

SİNOP - Sinop'ta önceki haftalarda yağan kar, eriyerek denize çamur olarak aktı. Doğasıyla kendine hayran bırakan Akliman sahil boyu, maviliğini kahverengiye bıraktı.

Sinop'un yüksek kesimlerinin yanı sıra önceki haftalarda kent merkezini de beyaza bürüyen kar, havaların yavaş yavaş ısınmasıyla eriyerek denize aktı. Yaşanan bu durum, sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Erfelek Karasu Çayı'ndan akan çamur, deniz üzerinde metrelerce genişliğe yayıldı.

Doğasıyla görenleri hayran bırakan Karadeniz'in doğal limanı olarak geçen Sinop Akliman bölgesi sahil şeridinde denizi gören vatandaşlar, metrelerce uzayan çamurla karşılaştı.

Ardından, öğle saatlerinde Sinop'ta etkili olan rüzgar Akliman sahilinde kısa süreli kum fırtınasına neden oldu.

Karadeniz çamura büründü
Karadeniz çamura büründü
Karadeniz çamura büründü

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Karadeniz, Akliman, Sinop, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karadeniz çamura büründü - Son Dakika


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