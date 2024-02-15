Karadeniz Ereğli Belediyesi Sevgililer Günü Buluşması

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Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Halk Kafe'de çiftlerle bir araya geldi. Haluk Çetin ve Nilüfer Açıkalın da şiir ve aşk şarkılarıyla etkinliğe eşlik etti.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Halk Kafe'de Sevgililer Günü buluşması düzenlendi. Başkan Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, genç sevgililer, nişanlılar ve evli çiftlerle bir araya geldi.

Haluk Çetin ve Nilüfer Açıkalın'ın şiir ve aşk şarkılarıyla eşlik ettiği gecede, Ereğli Dans Grubu ve Belediye Halk Oyunları ekibi gösterilerini sundu. Katılımcılar yapay kar eşliğinde sobaların başında sıcak çikolatalarını sevgilileriyle birlikte yudumladı.

Posbıyık, etkinlikte çiftlerin Sevgililer Günü'nü kutlayarak, şunları söyledi:

"Ben her zaman sevgi, barış, dostluk derim. Sevgi, çok önemli bir öğe. Sevginin açamayacağı hiçbir kapı yok. Sevgiyle yürüdüğün zaman giremeyeceğin hiçbir gizlilik yok. Ben her zaman Kdz. Ereğli halkına Aşkım Ereğli diye bas bas bağırıyorum. Aşkım Ereğli bir sevginin tezahürü. Bu akşam burada kız-erkek arkadaşlar var, nişanlılar, evliler var. Hepinizin, tüm Aşkım Ereğli'nin günlerini kutluyorum. Sevgililer Gününüz kutlu olsun. Sevgi, sadece eşle, arkadaşla, dostla değil, toplumla bağ kurmaktır. Sevgiyle yaşayın, hayatın dakikasını dahi değerlendirin. Hayat boş, akşamleyin televizyonlarda acıları görüyoruz, kadın ölümlerini görüyoruz. Depremleri, sel felaketlerini görüyoruz. İşte daha yeni toprak kaymasını görüyoruz. Bu halkın ekonomik sıkıntılarını görüyoruz buda bir çeşit deprem. Dolayısıyla insanlarımızın gülmeye ihtiyacı var, eğlenmeye ihtiyacı var. Bana sürekli festival yapıyor diyorlar. Bir belediye başkanı sadece yol, su, kanalizasyon yapan insan asla değildir. Sosyal belediyecilik yapmak önemlidir. Bunun en büyük örneklerini veren belediyenin şerefini yaşıyorum. Tüm katılımcıların ve Aşkım Ereğli'nin Sevgililer Günü kutlu olsun."

Çeşitli hediyelerin takdim edildiği gecenin sonunda sevgililer dilek balonlarını havaya uçurdu.