Karaelmas Ekspresi'nde Zonguldak Lezzetleri - Son Dakika
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Karaelmas Ekspresi'nde Zonguldak Lezzetleri

Karaelmas Ekspresi\'nde Zonguldak Lezzetleri
15.06.2025 22:01
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Zonguldak'ta Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları, yöresel lezzetlerle tanıştı ve memnun kaldı.

Zonguldak'a gelen Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları, kentte kaybolmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerle buluştu. Çaycuma ilçesinde "Aynur Abla" olarak tanınan Aynur Çakar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, ziyaretçilere Zonguldak ve Batı Karadeniz mutfağı tanıtıldı.

Yıllardır yöresel ürünlerin yaşatılması ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına çalışmalar yürüten Çakar, konuklara üretimden sofraya kadar geçen süreci anlattı. Etkinlikte ziyaretçiler, özellikle Çaycuma manda yoğurdu, manda peyniri, manda tereyağı, manda kavurması, kestane balı ve Avda tatlısı gibi bölgeye özgü birçok ürünü tatma imkanı buldu. Yolcuların yoğun ilgi gösterdiği programda, Aynur Çakar, "Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra farklı yöresel ürünlerini tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere de emekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Ziyaretçiler de yöresel ürünleri ilk kez tatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İyi ki bu ürünlerin tadına baktık. Birçoğumuz bu muhteşem Zonguldak lezzetlerinden habersizdik. Tanımaktan çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Misafirlere Çakar tarafından Çaycuma'daki bahçesinden toplanan kantaron çiçekleri hediye edildi. Kantaronun yağı ve çayının nasıl hazırlandığına ilişkin bilgiler de paylaşan Çakar, konuklarını yöreye özgü hediyelerle uğurladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaelmas Ekspresi'nde Zonguldak Lezzetleri - Son Dakika

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