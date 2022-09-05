Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden, avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, 83 yaşında hayatını kaybetmişti. İnançer için Fatih Camii'nde bir cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bilal Erdoğan , oyuncu Necati Şaşmaz , sanatçı Uğur Işılak ve çok sayıda tanınmış isim katılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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