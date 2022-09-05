Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

05.09.2022 17:12

Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor.

Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi

İSTANBUL - Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi.

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden, avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, 83 yaşında hayatını kaybetmişti. İnançer için Fatih Camii'nde bir cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bilal Erdoğan, oyuncu Necati Şaşmaz, sanatçı Uğur Işılak ve çok sayıda tanınmış isim katılıyor.

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Son dakika haberi | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son dakika haberi | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnançer'in cenaze törenine katıldı Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnançer'in cenaze törenine katıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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