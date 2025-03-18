Karatepe Şehitliği\'nde anma programı

18 Mart Çanakkale Zaferinin 110.yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Köşk Karatepe Mahellesi'nde bulunan Karatepe Şehitliği'nde Şehitleri Anma Programı" töreni düzenlendi.

Çanakkale Zaferinin 110. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma törenine, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Karatepe Muhtarı Aydın Kılınç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma etkinliği açılışında İlk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Çarşı camii imam hatibi Erbil Ay Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu, ardından şehitler için dua edildi. - AYDIN