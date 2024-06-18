Karayazı şehitleri anıldı

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18 Haziran 2019 tarihinde, terör örgütü tarafından şehit edilen Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, ölüm yıl dönümlerinde Erzurum'un Karayazı ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl ile Anıtlı köyleri arasında kalan bir alanda, şehit edilen AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük için Turnagöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta anma programı yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programa Savcı Küçük'ün çocukları, kardeşleri ile Ahmet Küçük'ün eşi Ferya Küçük, çocukları Esmanur ve Ahmet Miran Küçük'te hazır bulundu. Ahmet Küçük'ün defnedilmesinden iki saat sonra dünyaya gelen ve babasını hiç görmeyen Ahmet Miran'ın babasının mezarı başındaki görüntüsü ise herkesi hüzünlendirdi.

"Her zaman onların yanında olacağız"

Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, 18 Haziran 2019 yılında şehit edilen Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehadetlerinin 5. Yıldönümünde şehitleri rahmetle andıklarını söyledi. Sarıdoğan, her zaman şehitlerin yanında olduklarını ve olacaklarını dile getirerek "Türkiye Cumhuriyeti olarak birliğimize ve beraberliğimize kasteden bütün yapılara ve başta PKK/KCK ile FETÖ olmak üzere bütün yapılara karşı devlet olarak mücadelemizi devam ediyoruz. Devlet olarak şehitlerimizi önce Allah'a ve daha sonra şehitlerimizin bir emanetçisi olarak şehitlerimize sahip çıkıyoruz. Her zaman şehit ailelerimizle beraberiz ve destekçisiyiz. Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığımızın görevleri kapsamında Ahmet Küçük'ün ailesine de burada bir ev yaptık. Barınma konusunda ailesine destek olduk. Savcı Küçük ve Ahmet Küçük şehitlerimize Allahtan rahmet ve ailelerine sabırlar diliyorum. " dedi.

"Huzur ve istikrar istiyoruz"

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, hain terör örgütün saldırısı sonucu şehitlerinin acısını ve hüznünü yaşadıklarını belirterek, "Şehitlere Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Ülkemizde ve Karayazı'da terörü istemiyoruz. Bölgemiz de huzurun ve istikrarın olduğu bir ortam istiyoruz." ifadelerini kullandı. Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, kurum yöneticileri, aile yakınları ve köylülerin katıldığı anma programında mevlid-i şerifte okutuldu. - ERZURUM