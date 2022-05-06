Kardeş Şehir Troisdorf'tan Menderes'e Jest - Son Dakika
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Kardeş Şehir Troisdorf'tan Menderes'e Jest

06.05.2022 10:22
Kardeş Şehir Troisdorf'tan Menderes'e Jest

İzmir’in Menderes ilçesinin adı, kardeş şehri Troisdorf Belediyesi tarafından Köln Caddesi’nde bir meydana verilecek.

İzmir'in Menderes ilçesinin adı, kardeş şehri Troisdorf Belediyesi tarafından Köln Caddesi'nde bir meydana verilecek.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Menderes'in adını ulusal ve uluslar arası platformda duyurmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Kayalar, Menderes Belediyesi'yle 2021 yılının Ekim ayında kardeş şehir olan Almanya'nın Troisdorf Belediyesi'nin Belediye Başkanı Alexander Biber ile ortak çalışmalarına devam ediyor.

Kardeş şehir projesi kapsamında iki ilçe arasında dostluk ilişkilerinin en iyi şekilde devam ettiğini belirten Başkan Kayalar, "Önemli olan sosyal ve kültürel projeleri iki ülke arasında birlik, beraberlik ve uyum içerisinde hayata geçirmek" diye konuştu.

"AMACIMIZ BU DOSTANE ORTAMIN UZUN YILLAR DEVAM ETMESİ"

Başkan Kayalar, Menderes'in adının Almanya'da bir meydana verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Almanya'daki kardeş şehrimiz Troisdorf'da Belediye Başkanımız Alexander Biber, Menderesimizin adını Almanya'da duyurmak adına şehir ortaklıklarının yazılı olduğu ve kardeş şehirlerin yönlerini gösteren tabelalara ilçemizin adını da ekledi. Kardeş şehrimizin Belediye Başkanı, 28 Mayıs'ta Köln Caddesindeki meydana da Menderes Meydanı adının verileceğinin müjdesini verdi. Başkanımıza bu ince davranışından dolayı teşekkür ederim.

Biz de Menderes Belediyesi olarak bir cadde veya meydana Troisdorf'un adını vereceğiz. Amacımız bu dostane ortamın uzun yıllar devam etmesi."

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Aşk Yeniden! Tatil Dönüşü Görüntülendiler Aşk Yeniden! Tatil Dönüşü Görüntülendiler Menderes Sahilleri Yaza Hazır Menderes Sahilleri Yaza Hazır

Mustafa Kayalar, Almanya, İzmir, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Kardeş Şehir Troisdorf'tan Menderes'e Jest - Son Dakika


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