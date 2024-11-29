Karga, aktar dükkanından ceviz çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karga, aktar dükkanından ceviz çaldı

Karga, aktar dükkanından ceviz çaldı

Düzce'de bir karga, aktar dükkanından ceviz çalarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

29.11.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de bir aktar dükkanının müdavimi haline gelen karga, cevizleri tek tek çalarak izleyenleri gülümsetti. Dükkan sahibi o anları kameraya kaydetti.

Düzce Merkez'deki aktar dükkanında ilginç ve gülümseten bir olay yaşandı. Bir aktar dükkanının önüne gelen karga, iş yeri sahibinin gözleri önünde ceviz kutusunu gözüne kestirdi. Zekasıyla bilinen karga, kutudan 4-5 kez ceviz alarak uzaklaştı. Olayı fark eden dükkan sahibi Hilal Serdaroğlu, bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, karganın alışveriş yapar gibi cevizleri tek tek alıp götürmesi izleyenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

"Kargalardan da çok korkarım"

Dükkan sahibi Hilal Serdaroğlu, karganın birkaç gündür dükkanının etrafında gezindiğini anlatarak, "Benden bir şeyler istiyor gibiydi. Ne yapacağını tahmin edememiştim. Aslında kargalardan da çok korkarım. Belirli aralıklarla gidip geldi, kutudan 4-5 tane ceviz aldı. Bende hatıra olması amacıyla bu anları kayda aldım" dedi.

Bir süre sonra ceviz kutusunun kapağını kapattığını söyleyen Serdaroğlu, "Kapağını kapattım ama yanında biraz ceviz koydum. O koyduğum cevizleri de aldı. Bütün gün buralardaydı. Hatta ben, 'Akşama beni yakalayacak' dedim. Bilirsiniz, kargaların kin gütme özelliği de vardır" diye konuştu.

Hilal Serdaroğlu, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından güzel tepkiler aldığını da söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Magazin, Yerel, Yaşam, Karga, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karga, aktar dükkanından ceviz çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Tahran-İstanbul uçağında büyük panik ’’Allahu Ekber’’ diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:21 Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
16:04 Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
16:00 Yenidoğan davasında 9. gün: ’10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi’ Yenidoğan davasında 9. gün: '10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:57:52. #1.12#
SON DAKİKA: Karga, aktar dükkanından ceviz çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.