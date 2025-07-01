Karga ve Kartalın Yılanla Mücadelesi

Nevşehir'de karga ile kartalın yılanla mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay merkeze bağlı Çardak köyünde bulunan bir maden sahasında yaşandı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan ile önce karganın, sonra da kartalın mücadelesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İşçiler tarafından çekilen görüntülerde yılanın açık alanda hareket ettiğini fark eden bir karga ve ardından bir kartal, havadan iniş yaparak av peşine düştü.

Önce karga ile mücadele eden yılan, daha sonra da kartal ile mücadele etti. Her ikisinden de kurtulan yılan bir süre sonra gözden kayboldu. - NEVŞEHİR