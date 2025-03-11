Karında 9 Santimetrelik Kist Bulundu

Karın ağrısı ve şişlik 9 santimetrelik kisti ortaya çıkarttı

DENİZLİ - Denizli Devlet Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği'ne karında şişlik ve ağrı şikayetleriyle başvuran 48 yaşındaki Serpil Işık'a yapılan tahlillerde ortaya çıkan 9 santimetrelik kisti, alınarak sağlığına kavuşturuldu.

Hasta Serpil Işık, karnında şişlik ve ağrı şikayetleriyle Denizli Devlet Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği'ne başvurdu. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülşah Selvi Demirtaş tarafından yapılan tetkiklerde hasta ışığın karnında 9 santimetrelik kist bulundu. Dr. Demirtaş'ın değerlendirmelerinin ardından hasta Işık laporoskopik yöntemle yapılan cerrahi operasyonla 9 santimlik kist, rahmi, yumurtalığı ve safra kesesi alınarak sağlığına kavuştu.

Hastanın teşhis ve tedavi sürecini yürüten Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülşah Selvi Demirtaş, "Polikliniğimize karnında şişlik ve ağrı şikayetleriyle başvuran 48 yaşındaki hastamıza yaptığımız tahlil ve tetkiklerden sonra karnında 9 santimetrelik kist bulduk. ve bu kistin hücresel anormallikler sonucu vücutta meydana gelen zararsız tümör olduğunu belirledik. Kistle birlikte hastamızın menapozda olması nedeniyle rahim ve yumurtalıkları da alındı. Hastamızda aynı zamanda safra kesesinde anormal derecede taşları vardı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Çeldir ile birlikte bu durumu hastamıza ileterek, Laporoskopik yöntemle aynı ameliyatta hastanın kistini, rahmini, yumurtalıklarını ve safra kesesini başarılı geçen bir operasyon sonucunda aldık. Laparoskopik ameliyatlar kapalı olarak adlandırdığımız karnından 4 delik açılarak gerçekleştirilen ameliyatlardır. Karında büyük bir kesi olmaması nedeni ile hasta ertesi gün ayağa kalkar ve işe dönüşü hızlı olur. Myom, kist, anormal uterin kanama, çikolata kistleri gibi jinekolojik ameliyatlar laparoskopik olarak gerçekleştirilebilir. Gelişen teknolojik yenilikler ile artık minimal girişimsel ameliyatlar daha da yaygınlaştı. Yara yeri enfeksiyon riskinin az olması, ameliyat sonrası hemen işe dönüş nedeni ile de hastalarımız artık kapalı ameliyatları tercih etmektedirler. Hastanemizde de bu ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz" dedi.

Başarılı geçen ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan Serpil Işık ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek; "Gülşah Hocamla karşılaştığım için çok şanslıyım. Ameliyatımın öncesinde ve sonrasında çok ilgilendi. Sayesinde sağlığıma kavuştum. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.