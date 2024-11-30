Karla Kaplı Sarıçam Ormanları - Son Dakika
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Karla Kaplı Sarıçam Ormanları

Erzincan Refahiye'deki sarıçam ormanları, kışta büyüleyici manzaralar sunuyor.

30.11.2024 19:33
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Erzincan'da karla kaplanan sarıçam ormanları görsel şölen sunuyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Tabiat Parkındaki sarıçam ormanları, karla kaplanarak beyaza büründü. Sarıçam ormanları görsel şölen sunuyor.

Refahiye ilçesinde kış mevsiminin etkisiyle karla kaplanan sarıçam ormanları, Doğu Anadolu'nun en göz alıcı manzaralarından birini oluşturuyor. Bölgede yoğun kar yağışı sonrası, sarıçam ormanları, beyaza bürünerek büyüleyici bir görsel şölen sunuyor. Özellikle Dumanlı Tabiat Parkındaki sarıçam ormanları, dronla havadan görüntülendiğinde adeta bir beyaz denize dönüşüyor. Bölgedeki sarıçam ormanları, sadece görsel değil, ekolojik açıdan da büyük önem taşıyor. Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi pek çok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunan bu ormanlar, karla kaplandığında hayvanların izleri de görülüyor.

Soğuk hava ve kar yağışı, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bu ormanları daha da özel kılıyor. Uçsuz bucaksız ormanların bembeyaz örtüsü, bölgenin doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor. Karla kaplanan ormanlar, sadece manzara olarak değil, aynı zamanda biyolojik çeşitlilik açısından da dikkat çekiyor.

Erzincan kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Dumanlı Tabiat Parkı, yağan karla birlikte muhteşem bir güzelliğe kavuştu. Deniz seviyesinden yüksekliği 2 bin metre olan ve yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkı yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin akınına uğrarken, kışın da kar yağışı nedeniyle beyaz ve yeşile bürünerek güzel bir görüntü ortaya çıktı.

'Kışın ayrı bir güzelliğe sahip'

2017 yılında Türkiye'nin 219. tabiat parkı ilan edilen 2 bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylasını adeta halı gibi örten kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Geneli ormanlık olan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Dumanı Yaylasında, ağaçların ve gölün yüzeyi buzla kaplandı. Vatandaşlar Dumanlı Yaylası tabiat parkına gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karla Kaplı Sarıçam Ormanları - Son Dakika

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