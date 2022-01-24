Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı kar timleri yoğun kar yağışı ile birlikte sahada 7/24 aralıksız çalışıyor.

Dilovası Belediyesi karla mücadele ekipleri, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle; ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere cadde ve yürüyüş yollarının açık kalması için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Araçların yoğun olarak kullandığı güzergahlar ile yayaların rahat yürümesi için kaldırımlar kısa sürede temizlendi. Donma riskine karşı ise yollarda ve kaldırımlarda önlemler alınarak yaya ve araç trafiğinin daha güvenli olması sağlandı.

Başkan Şayirken'den vatandaşları uyardı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Dilovalıları uyaran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Hemşehrilerimizin ulaşım sorunu yaşamaması için, ana arterlerde ve acil bölgelerde devam eden çalışmalara ilaveten ara sokakları açmak üzere, muhtarlarımızın koordinesinde çalışacak iş makinalarını mahallelerimize yönlendirdik. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bu günlerde halkımızın çatılardan düşebilecek kar ve buz kütlelerine karşı dikkatli olması gerekiyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ