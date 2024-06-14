Karnesini evinde kaymakamdan aldı - Son Dakika
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Yerel

Karnesini evinde kaymakamdan aldı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, evde eğitim hizmeti alan Şehit Kadir Altınöz İlkokulu öğrencisi Canpolat Çelik'i evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

14.06.2024 14:36
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Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, evde eğitim hizmeti alan Şehit Kadir Altınöz İlkokulu öğrencisi Canpolat Çelik'i evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

Edremit ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim hizmeti alarak 2023-2024 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan ilkokul öğrencisi Canpolat Çelik, karnesini Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın elinden aldı.

İlkokul öğrencisi Canpolat ile yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Odabaş, çeşitli hediyeler takdim ederek, başarısından dolayı tebrik etti. Öğrencinin ailesi ile de sohbet eden Kaymakam Odabaş, öğrencinin sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgiler aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karnesini evinde kaymakamdan aldı - Son Dakika

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