Kars Adliyesi'nden kan bağışı - Son Dakika
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Kars Adliyesi'nden kan bağışı

09.06.2022 15:27
Kars Adliyesi'nden kan bağışı

Kars Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kars Şubesi işbirliği ile Adliye Sarayında kan bağışı standı kuruldu.

Kars Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kars Şubesi işbirliği ile Adliye Sarayında kan bağışı standı kuruldu.

Kan bağışı çağrısında bulunan Başsavcı Soner Aygün daha sonra kan bağışında bulundu. Türk Kızılay'ı Kan Merkezi tarafından Kars Adliye Sarayında kan bağışı standı kuruldu.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kars Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören, ile birlikte hakimler, savcılar, avukatlar, adliye personeli ve adliyeye gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan bağışı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, "'Kan Veren Umut Verir' sloganıyla başlattığımız kan bağışı kampanyamızı Adliyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu kan bağışımızın insanlarımıza, vatandaşlarımıza yaşam umudu olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu nedenle de Adliyemizde bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bundan öncesinde de defalarca kan bağışı kampanyası yaptık, bunu da belirli aralıklarla süregelen bir şekilde yine Kızılay Kars Şubemizle birlikte yapmaya devam ediyoruz. Umut ediyoruz ki bu bağışladığımız kanlarımız ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza şifa olur, onlara faydalı olur. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı, Adliye personellerimizi kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

Başsavcı Aygün ve beraberindekiler daha sonra kan bağışında bulundu. Kurulan kan bağışı standı yoğun ilgi gördü. - KARS

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Kaynak: İHA

Kızılay, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars Adliyesi'nden kan bağışı - Son Dakika

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