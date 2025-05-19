Kars Kazı Altınla Yarışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars Kazı Altınla Yarışıyor

Kars Kazı Altınla Yarışıyor

Kars'ta kazlar, altın gibi değerlendiriliyor; bir kaz, 6 porsiyonla 4,500 TL'ye satılıyor.

19.05.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin doğusundaki Kars, bu kez ne karla ne de ayazla değil, sofraların gözdesi "kaz" ile gündemde. Kentte özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan kazlar, şimdi altınla yarışıyor.

Kars'ın Akyaka ilçesinde köy evlerinde kuluçkadan çıkan ve bir süre evlerde bakıldıktan sonra dışarı çıkarılan kaz bilikleri (yavruları), sahipleri tarafından "Benin kazım altın" denilerek gram altınla eşdeğer tutuluyor.

Özellikle Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde yetiştirilen Kars kazlarının bilikleri meralarda yerlerini aldı. Köylü kadınların gözü gibi baktığı bilikler, büyüyüp kaz olduktan sonra aile bütçelerine de önemli katkı sağlıyor. Köylü kadınlar evlerinin bahçelerinde ve meralarda otlamaya çıkardıkları bilikleri çocukları gibi koruyarak ve besleyerek büyütüyor.

"Altın mı kaz mı?"

Karslılar bu durumu hem tebessümle hem de hafif bir serzenişle karşılıyor. Akyaka'da kendi imkanlarıyla kaz yetiştiriciliği yapan Necmiye Biçer, "Benim kazlarım altındır, kendimle yatırıyorum, kendimle kalkıyorlar, çocuk gibi bakıyorum, çocuk gibi besliyorum" dedi.

"Bir kazdan 6 porsiyon çıkıyor"

Yöresel işletmeler ve lokantalarda kente gelen yerli ve yabancı misafirlere sunulan kazın porsiyonu 750 TL. Bu fiyat bazı işletmelerde ise bin liraya kadar çıkıyor. Yaklaşık 6 porsiyon çıkan bir kazın bedeli 4 bin 500 lira, gram altın ise 4 bin liradan satılıyor. Bu da 1 kazın, artık ziynet eşyası kadar değerli olduğunu ortaya çıkarıyor.

"Lezzetinden vazgeçilmiyor"

Fiyatlar artsa da Kars halkı kazdan vazgeçmiyor. Özellikle geleneksel tandırda pişirilen kaz, bulgur pilavı ve ayran aşı çorbasıyla birlikte hala sofralarının baş tacı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, sırf bu eşsiz lezzeti tatmak için Kars'a akın ediyor. Yoğun talep ise fiyatların artmasına neden oluyor. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Akyaka, Tarım, Yerel, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars Kazı Altınla Yarışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı 37 milyarlık vergi kaçağı Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı
CHP’li Atıcı’dan skandal çıkış: PKK’nın bildirisi MİT’in bilgisinde yazıldı CHP'li Atıcı'dan skandal çıkış: PKK'nın bildirisi MİT'in bilgisinde yazıldı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
Eski FBI Direktörü’nün “8647“ paylaşımı ABD’yi karıştırdı Eski FBI Direktörü'nün "8647" paylaşımı ABD'yi karıştırdı
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor Ali Koç’a tek bir çağrı yapacak Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Fenerbahçe’den Ali Koç’un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama Fenerbahçe'den Ali Koç'un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama

08:43
Maydonoz Döner’in 6 şubesinden FETÖ’ye 7,6 milyon lira
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira
08:14
Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı “Türkiye Yüzyılı“ vurgusu dikkat çekti
Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı! "Türkiye Yüzyılı" vurgusu dikkat çekti
07:41
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
03:59
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
23:03
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
17:34
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:18
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi
Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
16:55
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
16:16
Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı
Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı
15:59
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı
15:54
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 10:10:27. #7.11#
SON DAKİKA: Kars Kazı Altınla Yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.