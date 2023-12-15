Kars\'ta AFAD Eğitimleri Devam Ediyor

Kars'ta AFAD'ın eğitimleri sürüyor. Eğitimlerde kamu görevlileri ve AFAD gönüllüleri olası afetlere karşı hazırlanıyor.

Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanları tarafından, kurumlarda görevli gönüllü personele temel arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi verilerek, olası afetlere karşı hazırlıklı hale getiriliyor.

AFAD, yaşanabilecek afetler konusunda ülkenin kapasitesini arttırmak adına hem gönüllülere hem de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik hafif arama kurtarma, ilk yardım, psikososyal destek, insani yardım ve yangın eğitimi verdi.

AFAD ekiplerince bu tür eğitimlerim aralıksız yapılacağı öğrenildi. Eğitimlere AFAD Müdürü Oktay Ayğan'da bizzat eşlik etti. - KARS