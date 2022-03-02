Kars'ta buğday tohumu alacak çiftçiler kurayla belirlendi - Son Dakika
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Kars'ta buğday tohumu alacak çiftçiler kurayla belirlendi

02.03.2022 12:22
Kars'ta buğday tohumu alacak çiftçiler kurayla belirlendi

Kars'ta yüzde 50 hibeli buğday dağıtımına yoğun ilgi olunca tohum alacak çiftçiler kurayla belirlendi.

Kars'ta yüzde 50 hibeli buğday dağıtımına yoğun ilgi olunca tohum alacak çiftçiler kurayla belirlendi.

Kars'ın Susuz ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kars Valiliği İl Özel İdaresince finanse edilen "Sertifikalı Buğday Tohumunun Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" yoğun ilgi gördü.

Projeye Susuzlu çiftçiler yoğun ilgi gösterince buğday alacak çiftçileri kura çekimiyle belirleme yönetimine gitti.

"Sertifikalı Buğday Tohumunun Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" başvuru sayısının fazla olması sebebiyle yüzde 50 hibeli buğday tohumu hak ediş sağlayacak çiftçiler, Susuz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Volkan Korkmaz ve ilçe personellerince Susuz Halk Eğitim Merkezi'nde kura çekimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Onur Yılmazer'in de katılımıyla kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekimi sonrasında projeden faydalanacak çiftçiler belirlendi. - KARS

Kars'ta buğday tohumu alacak çiftçiler kurayla belirlendi
Kars'ta buğday tohumu alacak çiftçiler kurayla belirlendi
Kars'ta buğday tohumu alacak çiftçiler kurayla belirlendi

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Doğanşehir'de çiftçilere tohum dağıtıldı Doğanşehir'de çiftçilere tohum dağıtıldı

Hisarcık, Buğday, Susuz, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta buğday tohumu alacak çiftçiler kurayla belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta buğday tohumu alacak çiftçiler kurayla belirlendi - Son Dakika
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