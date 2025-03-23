Kars'ta CHP Ön Seçiminde Yüksek Katılım - Son Dakika
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Kars'ta CHP Ön Seçiminde Yüksek Katılım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde Karslılar sandıklara akın etti. Yüksek katılım ve demokrasi vurgusu ön plandaydı. CHP Kars İl Başkanı ve milletvekilleri, halkın desteğini ve demokrasiyi değerlendirdi.

23.03.2025 13:27  Güncelleme: 14:25
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(KARS) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde Karslılar sandığa gitti. CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, "Halkımız bugün bize bir demokrasi şöleni yaşatıyor. Sandıklara büyük bir teveccüh gösteriyor. Katılım çok yüksek, üye oranı çok yüksek. İnsanlar demokrasiye, cumhuriyete olan bağlılığını Kars'ta bir kez daha göstermiş oldu. Hükümet yaptığı yanlışlardan geri dönecektir" dedi.

Ön seçim kapsamında CHP Kars İl Başkanlığı ile 7 ilçe başkanlığında sandıklar kuruldu. Partiye üye olmayanların da oy kullanmaları için dayanışma sandıkları kurulurken, gezici sandıklarda da oylar kullanılmaya devam ediyor. CHP Kars İl Başkanlığında oylarını kullanmak için gelen vatandaşlar, görevliler tarafından bilgilendiriliyor.

"Türkiye demokrasinin bir dönüm noktasıdır"

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir şunları söyledi:

"Bugün 23 Mart 2025 Pazar. Bugün Türkiye demokrasinin bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin baharı diyebiliriz. Dün itibariyle hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Sabah saatlerinde başlayan yoğun katılımla oy verme işlemimiz devam ediyor. İnanılmaz bir katılım var. Merkezde 3 üye ve 3 gezici, 2 dayanışma olmak üzere il genelinde toplam 27 üye ve 9 dayanışma sandığı kuruldu ve saat 17.00'ye kadar oy verme işlemi sürecek. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz."

"Halkımız bize bir demokrasi şöleni yaşatıyor"

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu da, "Halkımız bugün bize bir demokrasi şöleni yaşatıyor. Sandıklara büyük bir teveccüh gösteriyor. Katılım çok yüksek, üye oranı çok yüksek. İnsanlar, demokrasiye, cumhuriyete bağlılığını Kars'ta bir kez daha göstermiş oldu. Hükümet yaptığı yanlışlardan geri dönecektir. Bunu umuyoruz. Halkımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığını hatırlatan İncesu, İBB'ye kayyum atanmasını beklemediklerini, İmamoğlu'nun ise yakın zamanda aklanacağını ifade etti.

"Bu iktidarın zalimliği bitecek"

Oy kullanmaya gelen avukat Cengiz Daşdemir ise sabah 08.00'de oy kullanmak için geldiğini ve bu kadar yoğunluk beklemediğini bildirerek, "Arkadaşlarımız üye kayıtlarını yetiştiremiyor. Üye işlemlerimiz devam edecek. Her şey çok güzel olacak. Geleceği hep birlikte kuracağız. Bu iktidarın zalimliği bitecek. Demokrasi hakim olacak. Yaşam daha güzel olacak. Ülkenin bu süreçte uğradığı zararlar olmayacak. Çünkü son yaşanan olaylardan sonra ülkemizdeki her yurttaş yüzde 15-20 oranında fakirleşmiştir. Bu fakirliğin sebebi de tek adam rejimidir. Devamını sağlamak amacıyla yapılan bu uygulamalardır." diye konuştu.

"İmamoğlu, ülkemiz için bir şanstır"

Ailesiyle birlikte CHP İl Başkanlığına gelerek oyunu kullanan eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, "İmamoğlu'na yapılan bu zulüm dünyanın hiçbir yerinde görülmedi. Her gün yeni yeni kararlarla uyanıyoruz. Bu ülke bunu hak etmiyor. Ekrem İmamoğlu ülkemiz için bir şanstır. CHP'nin ve diğer partilerin 'Yeter artık' demesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kars'ta CHP Ön Seçiminde Yüksek Katılım - Son Dakika

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