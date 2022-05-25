Kars'ta "İnterhas Tanıtım Günleri" toplantısı yapıldı

Kars'ta, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile sektör paydaşlarından İnterhas Firması işbirliğinde "İnterhas Tanıtım Günleri" toplantısı düzenlendi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Soylu, Cumhur Saltan, Murat Oymak ile Kars ve Ardahan'da görev yapan çok sayıda serbest veteriner hekimin katıldığı toplantı Başkan Ercan Ödül'ün açılış konuşması ile başladı.

Açılış konuşmasından sonra firma yetkililerinden Veteriner Hekim Özkan Kertikoğlu'nun "Koruyucu Hekimlik" konulu sunumu ve firma yetkilisi Gürcan Öner'in sunum ile devam eden toplantı sonunda Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasının bölgemiz hayvancılığı için yapılacak projelerde sektör paydaşlarından İnterhas Firması ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

VHO tarafından organize edilen bilgilendirme toplantısı yoğun ilgi gördü, Başkan Ercan Ödül, toplantıya katılanlara teşekkür etti. - KARS