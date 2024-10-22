Kars\'ta Okul Servislerine Denetim

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Kars'ta, eğitim döneminin başlamasıyla birlikte güvenlik önlemleri artırıldı. Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri, şehirdeki okul servislerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde öğrenci güvenliği sağlanıyor, servis araçlarının standartlara uygun olup olmadığı kontrol ediliyor. Trafik ekipleri, okul servislerinin ruhsat, sigorta, taşıma belgeleri ve sürücülerin yeterlilik belgelerini inceleyerek eksikliklerin giderilmesini sağlıyor.

Ekipler, ayrıca servis araçlarının fiziksel durumunu ve güvenlik donanımlarını da kontrol ederek, olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - KARS