Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi - Son Dakika
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Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi

06.06.2022 12:43
Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi

Kars'ta "Örnek Üretici Yetiştirme" programı sona erdi.

Kars'ta "Örnek Üretici Yetiştirme" programı sona erdi. Programa katılan üreticilere sertifikaları verildi.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen "Örnek Üretici Yetiştirme Programı" sona erdi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan üreticilere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, sertifikaları takdim ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bu tür eğitim programlarının aralıklarla yapılacağı öğrenildi. - KARS

Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi
Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi
Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Selim, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi - Son Dakika
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