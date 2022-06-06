Eğitimi başarıyla tamamlayan üreticilere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, sertifikaları takdim ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Selim, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi - Son Dakika

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