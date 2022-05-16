Kars'ta satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta satranç turnuvası düzenlendi

16.05.2022 13:13
Kars'ta satranç turnuvası düzenlendi

Kars'ta satranç turnuvası düzenlendi.

Kars'ta satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvada sonun dereceye girenlere ödül verildi.

Kentte, "Gençlik ve Spor Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile düzenlenen turnuvaya 120 kişi katıldı.

Turnuvaya katılımın yoğun olduğunu ifade eden İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Şahin Yılmaz, "Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim geleceğimiz. Daha güzel bir gelecek için şimdiden çalışmamız gerekiyor. O nedenle okuyan, sorgulayan, düşünen bir gençlik için bu tür etkinlikleri yaygın ve düzenli hale getireceğiz" dedi.

Satranç turnuvasını izleyen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, katılımcılara başarılar diledi. Sağdıç, daha sonra salondan ayrıldı.

Öte yandan 120 kişinin katıldığı kıyasıya mücadele etiği turnuvada kadınlar kategorisi ile açık kategoride yarışan adayların karşılaşmaları nefesleri kesti. Turnuvada kategorilerinde dereceye giren katılımcılar madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. - KARS

Kars'ta satranç turnuvası düzenlendi
Kars'ta satranç turnuvası düzenlendi
Kars'ta satranç turnuvası düzenlendi

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Türkiye Satranç Federasyonu, Şahin Yılmaz, gençlik, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika


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