Kars'ta, tek yürek, 81 bedeni tek başı Çanakkale silinmeyen gözyaşı müzik dinletisi - Son Dakika
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Kars'ta, tek yürek, 81 bedeni tek başı Çanakkale silinmeyen gözyaşı müzik dinletisi

19.03.2022 12:01
Kars'ta, tek yürek, 81 bedeni tek başı Çanakkale silinmeyen gözyaşı müzik dinletisi

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat'ın Kurucusu Olduğu Kars-I Dilbeste Topluluğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları, Aziz Şehitler ve Kahraman Gaziler Anısına kahramanlık türkülerini seslendirdiler.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat'ın Kurucusu Olduğu Kars-I Dilbeste Topluluğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları, Aziz Şehitler ve Kahraman Gaziler Anısına kahramanlık türkülerini seslendirdiler.

Selim Kültür Evi'nde düzenlenen programda, yurdun çeşitli bölge ve illerinden seçilmiş olan; 'Ehli İslam Olan Eşitsin Bilsin (Ardahan-Çıldır), Asker Oldum Giydim Yelek (Adana), Değirmen Başında Vurdular Beni (Erzurum), Çanakkale Derler Yeşil Kavaklı (Emirdağ-Afyon), Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın (Yemen Türküsü) (Erzurum), Hey Onbeşli (Tokat), Şu Kışlanın Kapısına (Orta Anadolu), Asker Olup Vatana Hizmet Eylerem Ben (Kars-Iğdır)' şehitlik, kahramanlık, asker, ayrılık, vatan ve bayrak sevgisi temalı eserlere yer verildi.

KAÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel Polat tarafından düzenlenen müzik dinletisinin şefliğini KAÜ Öğretim Görevlisi Shamil İsmayilov üstlendi. Programda; Erdoğan Kına Tar, Mazlumcan Öztürk Bağlama, Özdencan Öztürk Keman, Murat Yıldırım Kabak Kemane-Klavye, Murat Kaya Mey, Çağlar Demirci Kaval, Devran Tekdemir Ritim, Mert Yılmaz Korist-Bağlama, Fehmi İlbilgi Korist-Solist, Ezgi Binici Korist, Nazan Ejder Korist, Kader Yenice Korist, Ayşegül Kuş Korist-Solist, Zeliha Başar Korist-Solist, Kübra Bayram Korist-Solist, Beyza Önal Korist-Solist, Nergiz Dayan Korist, Hacer Kazkurt Korist, Esra Atmaca Korist, Cüdi Metin Korist, Halil İbrahim Arslan Korist, Kader Aslan Korist, Yonca Kaya Korist, Azra Akboğa Korist, Özlem Kaya Korist, Vedat Keskin Korist, Ahmet Aydemir Korist olarak görev aldı.

Öte yandan üniversite öğrencilerin etkinliği büyük beğeni kazandı. - KARS

Kars'ta, tek yürek, 81 bedeni tek başı Çanakkale silinmeyen gözyaşı müzik dinletisi
Kars'ta, tek yürek, 81 bedeni tek başı Çanakkale silinmeyen gözyaşı müzik dinletisi
Kars'ta, tek yürek, 81 bedeni tek başı Çanakkale silinmeyen gözyaşı müzik dinletisi
Kars'ta, tek yürek, 81 bedeni tek başı Çanakkale silinmeyen gözyaşı müzik dinletisi

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Öğretim Üyesi, Çanakkale, Müzik, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta, tek yürek, 81 bedeni tek başı Çanakkale silinmeyen gözyaşı müzik dinletisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta, tek yürek, 81 bedeni tek başı Çanakkale silinmeyen gözyaşı müzik dinletisi - Son Dakika
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