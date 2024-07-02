Kars'ta TKDK IPARD 3 Programının 2'inci başvuru çağrı ilanına çıktı - Son Dakika
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Yerel

Kars'ta TKDK IPARD 3 Programının 2'inci başvuru çağrı ilanına çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kars İl Koordinatörü Bekir Güre, Kurumun IPARD 3 Programının 2. Başvuru Çağrı İlanına çıktığını açıkladı. Güre, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinden çıktıkları çağrı ilanıyla birçok sektöre yönelik yatırımlara destek vereceklerini belirtti. Başvuruların kabul edilmeye başlanacağı tarih 12 Temmuz 2024 olarak açıklandı.

02.07.2024 10:49
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Kars'ta TKDK IPARD 3 Programının 2'inci başvuru çağrı ilanına çıktı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kars İl Koordinatörü Bekir Güre, Kurumun IPARD 3 Programının 2. Başvuru Çağrı İlanına çıktığını açıkladı.

Güre, 28 Haziran 2024 tarihi itibari ile IPARD 3 Programının 2. Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulundukların söyledi.

Bekir Güre, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinden çıktığımız çağrı ilanıyla tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri ve çiçek soğanı, mantar ve misel, fide-fidan, yem bitkileri, solucan gübresi ile bu ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlara; arıcılık, ana arı yetiştiriciliği, kovan üretimi, bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi paketlenmesine yönelik yatırımlara; ahşap işleme, metal işleme, taş işleme gibi zanaatkarlık faaliyetleri ile et işleme, süt işleme, yerel yiyecekler gibi katma değerli ürünler ile ilgili yatırımlara; yeme içme ve konaklama tesisleri başta olmak üzere kırsal turizm projelerine; tatlı ve tuzlu sularda yetişen bazı balık ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlara; üretici örgütleri ile ziraat odalarına özel olmak üzere makine parkları kurulumuna; işletmenin kendi ihtiyacını karşılamak üzere üretilecek yenilenebilir enerji yatırımlarına destek vereceğiz" dedi.

Güre, "Çağrımızın toplam destek bütçesi 80 milyon Avro olup uygun harcama tutarı 500.000 Avroya kadar olan başvurular desteklenecektir. Başvurular 12.07.2024 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 16.08.2024 tarihi saat 18.00'de kapanacaktır. Başvuruların il koordinatörlüğüne teslimi için son tarih 29.08.2024'dür. Bu çağrıdaki hibe oranımız proje ve başvuru sahibinin özelliklerine göre yüzde 60 ila yüzde 75 arasında değişmektedir. Ayrıca yatırımlarımız KDV'den muaf tutulmaktadır" diye konuştu.

Güre, Kars ve Iğdır'ın kalkınması adına büyük bir fırsat olan çağrı ilanıyla yatırımcıların verilecek hibelerden en yüksek düzeyde faydalanacaklarını sözlerine ekledi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta TKDK IPARD 3 Programının 2'inci başvuru çağrı ilanına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta TKDK IPARD 3 Programının 2'inci başvuru çağrı ilanına çıktı - Son Dakika
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