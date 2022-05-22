Kars'ta Yeşilay etkinliği - Son Dakika
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Kars'ta Yeşilay etkinliği

22.05.2022 12:48
Kars'ta Yeşilay etkinliği

Kars'ta Yeşilay Bisikletle farkındalık gezisi yaptı.

Kars'ta Yeşilay Bisikletle farkındalık gezisi yaptı.

81 ilde eş zamanlı duzenlenen bisiklet turu Kars Gençlik Merkezi önünden başlayarak Kasımpaşa Caddesi üzerinden Kars Kalesi eteklerinde bulunan Bedesten önünde son buldu. Etkinliğe çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Gençlik Merkezi önünde açıklama yapan Kars Yeşilay Derneği Başkanı Şube Başkanı Sefer Özabay, "Yeşilay olarak 5 bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımıza bağımlılıklardan bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye büyük önem veriyoruz bugüne kadar 150.000 kişinin katılım sağladığı artık geleneksel hale gelen Yeşilay bisiklet turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte sizlerle bir araya gelmiş olmak bizler için çok değerli Biz sizlerin desteğiyle çok daha güçlüyüz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından etkinlik sona erdi. - KARS

Kars'ta Yeşilay etkinliği
Kars'ta Yeşilay etkinliği
Kars'ta Yeşilay etkinliği
Kars'ta Yeşilay etkinliği
Kars'ta Yeşilay etkinliği
Kars'ta Yeşilay etkinliği
Kars'ta Yeşilay etkinliği

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bisiklet, gençlik, Yeşilay, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Yeşilay etkinliği - Son Dakika


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