Kars'ta yol çalışmaları başladı - Son Dakika
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Kars'ta yol çalışmaları başladı

06.06.2022 16:04
Kars'ta yol çalışmaları başladı

Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte yol yapım çalışmaları da başladı.

Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte yol yapım çalışmaları da başladı.

Belediye Başkanlığı'nca başlatılan yol çalışmalarında geçen yıl yapılan ve kısa sürede bozulan Halitpaşa ve Atatürk Caddesi'nin bozulan asfaltı trimer asfalt söküm makinesi ile kazılıyor.

Atatürk ve Halitpaşa Caddelerinde asfalt söküm çalışmaları devam ederken, sökülen asflatın yerine BTK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt atılacak.

"Vatandaşlar yol ve kaldırım sorunun bitmesini istiyor"

Kars'ta özellikle şehir içi kaldırım ve yollarının uzun ömürlü olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta yapılan asfalt ve kaldırımlar her ne hikmetse kısa ömürlü oluyor. Atılan asfaltın dayanıklı olması için gereken kontrollerin konusunda uzman kişilerce yapılmasını bekliyoruz. Çünkü her yıl yollar yapılıyor. Özellikle şehir içi yolların doğru dürüst olmaması bizleri üzüyor. Valimizden yolların kontrolünü bizzat yapmasını istiyoruz" dediler.

Kars'ta yıllardan yol çalışması yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar, "Yıllardır Kars'ta yol yapılıyor. Bütün illerde yol, kaldırım, alt yapı çalışmaları tamamlanmışken, Kars'ta bir türlü bitmemesi düşündürücüdür. Bizler valimize güveniyoruz. Kars'ın yol sorunu çözerse valimiz çözer" diye konuştular.

Öte yandan Belediye Başkanlığı'nca başlatılan yol çalışmaları Halitpaşa ve Atatürk Caddelerinin yanı sıra arama mahalle ve sokaklarda devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Kars'ta yol sorunun çözülmesi hedefleniyor. - KARS

Kars'ta yol çalışmaları başladı
Kars'ta yol çalışmaları başladı
Kars'ta yol çalışmaları başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta yol çalışmaları başladı - Son Dakika

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