Karslıoğlu DAİMFED'e Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
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Karslıoğlu DAİMFED'e Yeniden Başkan Seçildi

Karslıoğlu DAİMFED\'e Yeniden Başkan Seçildi

Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Genel Kurulu'nda oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

11.02.2025 11:28
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Olağan Genel Kurul'da oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

DAİMFED Olağan Genel Kurulu, Genel Merkez İdari Bina Toplantı Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurulda Divan Başkanlığına Halil Avcı, katip üyeliklerine ise Timuçin Güvercin ve Ahmet Yerdelen seçildi. Genel kurulda oyların tamamını alan Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Şube başkanları ve 50 delegenin hazır bulunduğu toplantıda tüm organlar belirlendi.

"DAİMFED'i öğretmen-öğrenci edasıyla takip ediyorum"

Toplantıya video konferans ile katılan Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen, Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu'nu tebrik ederek, "Şimdiye kadar federasyona güvencemiz desteğimiz tamdı, bundan sonra daha sıkı bir şekilde devam edecek. DAİMFED, kurulduğu günden itibaren takip ettiğim, destek verdiğim meslek kuruluşlarındaki tek federasyondur. Bu federasyonda menfaatin olmadığını bilmek, benim elimi daha da güçlendiriyor. 'Önce Vatan, Önce Vatandaş' çizgisinde yürüdükleri için desteğimi gösteriyorum. Deprem bölgelerinde tüm faaliyetlerini izliyor, gözlemlerde bulunuyorum. Adeta öğretmen-öğrenci edasıyla federasyonu takip ediyorum. Tüm illerdeki ve ülke dışındaki şube başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu nezdinde hepsini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"DAİMFED, sektörün üst çatı kuruluşu olmayı başardı"

Divan Başkanı Halil Avcı da, "Federasyonumuzu kısa zamanda hem bölgemizde, hem de komşu ülkelerde şubeler açarak sektörümüzün üst çatı kuruluşu olmayı başarmıştır. Türkiye İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun kurulma çalışmalarının başlaması da sektöre ivme kazandıracaktır" diye konuştu.

"Üyelerimiz devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacaktır"

DAİMFED Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek yeniden genel başkan seçilen Mustafa Karslıoğlu, "Federasyonumuzun kuruluşundan bu yana görev yapıp, bayrağı yeni yönetimdeki arkadaşlarımıza devreden kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Genel Merkezi Adana'da olan, tek sektör çatı kuruluşu DAİMFED'in, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimizin bayrağı daha ileriye taşıyacağına kuşkum yoktur" dedi. Yeniden göreve seçilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade ederken, son 2 dönemde yapmış oldukları faaliyet ve projeleri sıralayan Karslıoğlu, "Federasyonumuz 2 yılda, gençlik yapılanmasını tamamlamıştır. Adalet Bakanlığı ile Adana Valiliğimizin öncülüğünde, 'Artık Mesleğim Elimde' Protokolü ile hem hükümlülere, hem de bölgemizde iş arayanlara destek amacıyla eğitim programları yapıldı. 10 ilimizde şubeler açıldı, 3 komşu ülkede şubeler kuruldu. Genel merkez ve eğitim alanları binalarımızın projeleri hazırlandı. En kısa sürede inşaatına başlayacağız. Adana merkezli, depremden önce başlattığımız "Mahalle Mahalle Yerinde ve Kentsel Dönüşüm" Projesi ile 29 mahallede vatandaşlarımızla buluştuk. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ile akademisyen çalışmalarımızı hızlandırdık. İzolatörlü binaların oluşması için konferans düzenledik. 41 adet çalışma komisyon başkanlarını seçtik. Sektör paydaşları olan İMO, Mimarlar Odası ve İç Mimarlar Odası ile ortak projeler düzenledik" şeklinde konuştu.

DAİMFED'in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Yönetim Kurulu Üyeleri: Mustafa Karslıoğlu, Sayım Azmaz, Enes Yılmaz, Mehmet Faruk Bozkurt, Halil Avcı, Hilmi Tümer, Kemal Bekaroğlu, Barış Yıldırım, Aytaç Özelköse, Kadir Üçgül, Timuçin Güvercin, Kadir Karataş, Nurullah Hamidi, Özkan Kalo, Erdeniz Çelebi, Yavuz Yılmaz, Seyfettin Can, Özcan Güngör, Tamer Gülcan, Nadir Vurankaya, Abdullah Ulucan, Oğuzhan Kasapoğlu, Kadircan Esen.

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri: Aydın Apak, Mevlüt Polat, Mehmet Bak, Nurdoğan Toy, Eyüp Ulucan.

Asil Denetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Yerdelen, Mahmut Kaya, Aybatu Sağır.

Yedek Denetim Kurulu Üyeleri: Barış Filiz, Nureddin Durna, Umre Ala. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karslıoğlu DAİMFED'e Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

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