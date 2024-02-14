Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Hızır Orucu'nu Kartal Cemevi'nde açtı - Son Dakika
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Hızır Orucu'nu Kartal Cemevi'nde açtı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Hızır Orucu\'nu Kartal Cemevi\'nde açtı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Hızır Orucu'nun ilk gününde Kartal Cemevi'nde vatandaşlar ile bir araya gelerek orucunu açtı. Başkan Yüksel, Kartal Cemevi'nde gerçekleşen Hızır Orucu açma duasına katılarak, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Yüksel ayrıca, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

14.02.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Hızır Orucu'nun ilk gününde Kartal Cemevi'nde vatandaşlar ile bir araya gelerek orucunu açtı.

Başkan Yüksel, Kartal Cemevi'nde gerçekleşen Hızır Orucu açma duasına katılarak, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Buluşmaya Yüksel'in yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş ve vatandaşlar katıldı.

Yüksel, "Hızır orucu vesilesiyle Kartal Cemevi'nde komşularımızla bir araya geldik. Hızır orucu tutan tüm komşularımızın oruçlarının ve dualarının kabul olmasını dilerim. Hızır orucunun gözyaşlarının son bulmasına, sevginin, barışın, kardeşliğin, şefkatin ve huzurun her tarafa hakim olmasını diliyorum" dedi.

Yüksel, Kartal Cemevi'ndeki vatandaşların istek ve önerilerini de dinledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Hızır Orucu'nu Kartal Cemevi'nde açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Hızır Orucu'nu Kartal Cemevi'nde açtı - Son Dakika
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