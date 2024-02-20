Kartal Belediyesi Kadın Buluşması Paneli

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Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Cumhuriyet Kadınları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Bir Bilene Danışıyorum Kadın Buluşması' kapsamında yarın saat 11.00'de panel düzenlenecek. İki oturum halinde yapılacak eğitimler, Kartal Belediyesi Eğitim Çadırı'nda yürütülecek.

Kartal Belediyesi, ilçedeki kadınların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, kadınların karşılaştığı sorunlar ve zorluklara karşı destek olmak amacıyla paneller düzenlemeye devam ediyor. 'Bir Bilene Danışıyorum Kadın Buluşması' panelinin ilk oturumunda Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele ve ailelere düşen görevler; panelin ikinci oturumunda ise Avukat Sezen Eser tarafından Medeni Kanun'un kadına tanıdığı haklar (boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı) anlatılacak.