Kartal Belediyesi, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışına karşı ilçede alarma geçti. Ekipler, ilçede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kartal Belediyesi, ilçe merkezinde 3-7 santim, yüksek bölgelerde ise 10-15 santimi bulan ve tüm ilçeyi etkisi altına alan kar yağışına karşı alarma geçti. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nün ortak olarak yürüttüğü çalışmalarda, kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

230 personel, 15 karla mücadele aracı 24 saat aralıksız görev başında

İlçede 24 saat aralıksız süren çalışmalarda Kartal Belediye ekipleri, 230 personel, 15 karla mücadele aracıyla görev başında hizmet verirken, yaklaşık bin ton, tuzlama çalışması da yapıldı. Ekipler, rutin yol açma ve kar temizleme çalışmalarının yanında, Kartallı vatandaşların Komşu İletişim Merkezi'ne gelen ihbar ve taleplerine de acil müdahale ediyor.

Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallılara 'trafiğe çıkmayın' çağrısı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kar mesaisini aralıksız sürdüren ekiplere teşekkür ederek, "Kartal Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerimizin çalışmaları sayesinde, şu ana kadar ilçemizde ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Kartallı komşularımızın, bu süreçte zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve evde kalmalarını temenni ediyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaştıkları takdirde de, '444 5 478' telefon hattı üzerinden Komşu İletişim Merkezi'nden bizlere ulaşabilirler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL