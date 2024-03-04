Kartal Belediyesi'nin Sosyal Tesisleşme Atılımı Devam Ediyor

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Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal tesisleşme atılımının adımları arasında yer alan Hürriyet Mahallesi Uranüs Gezegen Kafe'nin açılışı, düzenlenen törenle ve komşu buluşmasıyla yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki 11'inci sosyal tesisin açılışının gururunu yaşadıklarını belirterek, "32 yaşındaki bir gence Kartal'ı emanet eden tüm komşularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kartal Belediyesi, kısa sürede tamamladığı 11 sosyal tesisten biri olan Uranüs Gezegen Kafe'nin açılışını Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla yaptı.

Hürriyet Mahallesi Uranüs Gezegen Kafe'nin açılışına Başkan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel, Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.

Başkan Yüksel, törende yaptığı konuşmada ilçede 5 yılda çok önemli işlere imza attıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Değerli komşularım, değerli Hürriyet Mahallesi'ndeki dostlarımız, arkadaşlarımız, çok kıymetli İlçe Başkanı'm, değerli siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız, çocuklar, gençler, kadınlar, kısacası büyük ailem Kartal… Hepiniz bu güzel tesisimizin açılışına hoşgeldiniz. 2 yıllık pandemi süreci sebebi ile bir araya gelemedik. Hürriyet Mahallesi'nde kültür merkezimizin önünde mahallenin bir toplanma alanı, mahallelinin bir buluşma ve kaynaşma alanı. Hayat pahalılığının arttığı bu dönemde, enflasyonun hepimizi üzdüğü bu dönemde, en azından normal kafe ve restorana göre daha uygun olan, hem emeklilerimizin, hem ailelerimizin ve dostlarımızın daha rahat gelip bir şeyler içebileceği ve yiyebileceği bir alan yarattık. Ama asıl amacımız mahallenin bir toplanma alanı, bir buluşma mekanı olmasıydı. Dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda da açılışlara başladık. Hem meydanlarımız, hem yaşam alanlarımız, hem parklarımız, Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi'miz, Aşevimiz, Gıda Bankamız ve Teknoloji Merkezi'miz. Önümüzdeki günlerde de açılışlarımız devam edecek. 32 yaşında genç bir delikanlıyı, Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı yapan komşularımıza teşekkür ediyorum. Aynı gençlik enerjisi ile çalışmaya devam edeceğiz. Şu an açılışımızı yaptığımız sosyal tesisimiz 11'inci sosyal tesisimiz. Kartalımıza, Hürriyet Mahalle'mize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hepinizi çok seviyor ve selamlıyorum."

KARTAL'DA SOSYAL TESİSLEŞME ATILIMI DEVAM EDİYOR

Kartal'ın 20 mahallesinin her birinde 'Gezegen Kafe' oluşturma hedefi ile şimdiye kadar; Soğanlık Kültür Merkezi'nde Mars, Atalar Spor Tesisi'nde Merkür, Ekolojik Pazar'da Neptün, Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu'nda Venüs, Hürriyet Kültür Merkezi'nde Uranüs, Mehmet Ali Büklü Parkı'nda Jüpiter, Karlıktepe Spor Parkı'nda Dünya, Bayram Demirkol Parkı'nda Satürn ve Fatih Boylan Parkı'nda Plüton Gezegen Kafe'nin yapımı tamamlandı. Makine Hangar'da ve Yalı-Yunus-Topselvi Mahallesi'nde tamamlanan iki Gezegen Kafe ise açılış için gün sayıyor.