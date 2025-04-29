Kartalın Yılan Avı Görüntülendi

Kartalın yılan avı cep telefonu kamerasına yansıdı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kartalın yılanı avlayıp uçarak götürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kemaliye'nin Sarıçiçek mevkiinde otomobille giden bir aile önce kartalı sonra avladığı yılanı fark etti. Arazideki yılanı avlayan kartal, pençesine taktığı avını havada süzülerek gitti. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.