Kartalın yılan avı cep telefonu kamerasına yansıdı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kartalın yılanı avlayıp uçarak götürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kemaliye'nin Sarıçiçek mevkiinde otomobille giden bir aile önce kartalı sonra avladığı yılanı fark etti. Arazideki yılanı avlayan kartal, pençesine taktığı avını havada süzülerek gitti. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Son Dakika › Yerel › Kartalın Yılan Avı Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?