Kartallı Kadınların El Emeği Pazarı, Sanatçı Buse Karagöz'ün Konseriyle Noktalandı - Son Dakika
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Kartallı Kadınların El Emeği Pazarı, Sanatçı Buse Karagöz'ün Konseriyle Noktalandı

29.05.2022 12:42
Kartallı Kadınların El Emeği Pazarı, Sanatçı Buse Karagöz'ün Konseriyle Noktalandı

Kartal Belediyesi, emek veren ve üreten kadınlara destek vermeyi sürdürüyor. Kartal Belediyesi kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün desteğiyle kurulan ‘Kadın El Emeği Pazarı’ sona erdi. Yakacık Meydanında 3 gün boyunca kurulan Pazar, sanatçı Buse Karagöz’ün konseriyle noktalandı.

Kartal Belediyesi, emek veren ve üreten kadınlara destek vermeyi sürdürüyor. Kartal Belediyesi kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün desteğiyle kurulan 'Kadın El Emeği Pazarı' sona erdi. Yakacık Meydanında 3 gün boyunca kurulan Pazar, sanatçı Buse Karagöz'ün konseriyle noktalandı.

İstanbul Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün desteklediği ve Yakacık Meydanı'nda 3 gün boyunca kurulan 'Kadın El Emeği Pazarı'nda kadınlar, el emeği ürünlerini satışa çıkardı.

SANATÇI BUSE KARAKÖZ SAHNE ALDI

Sanatçı Buse Karagöz, kadınların el emeği ürünlerini satışa çıkardığı Pazarın 3'üncü ve son gününde Yakacık Kültür Merkezi önündeki meydanda sahne aldı.

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir, Kartallı muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konserin ardından Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'nden Fatma Doğan sanatçı Buse Karagöz'e bir buket çiçek takdim etti. Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir ise Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden Fatma Doğan ile Yeşim Mor'a katkılarından dolayı plaket takdim etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kartallı Kadınların El Emeği Pazarı, Sanatçı Buse Karagöz'ün Konseriyle Noktalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartallı Kadınların El Emeği Pazarı, Sanatçı Buse Karagöz'ün Konseriyle Noktalandı - Son Dakika
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