Kartepe Belediyesi KAR-MEK Kurslarında Takı Tasarım Eğitimleri - Son Dakika
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Kartepe Belediyesi KAR-MEK Kurslarında Takı Tasarım Eğitimleri

Kartepe Belediyesi KAR-MEK Kurslarında Takı Tasarım Eğitimleri

Kartepe Belediyesi KAR-MEK kurslarında açılan 'Takı Tasarım' atölyeleri Kartepeli kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kadınlar hem hayallerindeki takıları üretiyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

14.05.2024 15:27  Güncelleme: 15:29
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Kartepe Belediyesi KAR-MEK kurslarında "Takı Tasarım" eğitimleri büyük ilgi görüyor. Kartepeli kadınlar hayallerindeki takıları üretirken, ev ekonomisini de katkı sağlıyor.

Günümüzde özellikle kadınların vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan takı ve mücevherin öyküsü insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Takının tarihi, insanlığın kültür tarihi kadar eskidir. Takı tasarımı günümüzden 30-40 bin yıl öncesinde de görülmektedir. Kartepe Belediyesi Türk kültüründe yer alan takı tasarımını yaşatmak ve Kartepeli kadınların öğrenmeleri için KAR-MEK kurslarında açılan "Takı Tasarım" atölyeleri büyük ilgi görüyor. Kartepeli kadınlar hayallerini süsleyen takıların tasarımını yaparken, ürünlerini satarak aile ekonomisi de katkı sağlıyor.

Takı Tasarım Öğretmeni Zarife Güler, "Verdiğimiz eğitimlerimizde modern tasarımların yanı sıra Türk motifleri ile tasarımlar yapılmaktadır. 18 öğrencimiz eğitim görmektedir. Kadınlarımız ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisini de önemli katkı sağlıyorlar. Kartepeli kadınlar kurslarımıza büyük ilgi gösteriyorlar. Kadınlarımız evlerinde geçirecekleri zamanı burada değerlendirebilirler" dedi.

"Burada bir arada olmaları psikolojilerine de çok iyi gelmektedir" diyen Güler, "Sosyalleşme, üreterek başarma ve gelir elde etme motivasyonu ile psikolojik güçlenmeye de sebep olmaktadır. KAR-MEK'lerde verimli eğitimler, başarılı kursiyerler önemli ve başarılı işlere imza atıyorlar. Başkanımız Mustafa Kocaman'a tüm KARMEK kursiyerlerimiz adına verdiği önemli destekler için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kültür, Kadın, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe Belediyesi KAR-MEK Kurslarında Takı Tasarım Eğitimleri - Son Dakika

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